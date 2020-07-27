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Ankara’da korkutan yangında tahliye işlemleri devam ediyor
ANKARA’DA BİR İŞ MERKEZİNDE ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI. BİNADAKİ TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR.
Asayiş 27.07.2020, 18:06
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Ankara’da bir iş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Binadaki tahliye işlemleri devam ediyor.
Ankara Söğütözü Mahallesi’nde bir iş merkezinde yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın sonrası iş merkezinde tahliye işlemleri başlatıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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