Ankara’da korkutan yangında tahliye işlemleri devam ediyor

Ankara’da bir iş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Binadaki tahliye işlemleri devam ediyor.

Ankara Söğütözü Mahallesi’nde bir iş merkezinde yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın sonrası iş merkezinde tahliye işlemleri başlatıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.