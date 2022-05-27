Ankara’da korkutan yangın, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara’da dört katlı bir binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı. Sigara izmariti nedeniyle çıktığı ileri sürülen yangında yabancı uyruklu bir kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangın, Mamak ilçesine bağlı Şafaktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerinde bulunan binanın ikinci katındaki dairede söndürülmeden atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın arka tarafını tamamen sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir kişinin sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

"Alevler iki dakika içinde büyüdü"

Olayın tanıklarından Ferhat Yürek, "İkinci kattan bir tane kadın bağırıyordu. Yanan bir battaniye vardı. O battaniyeyi aşağı attı. Ondan sonra iki dakika içinde alevler bayağı bir büyüdü. Sonra itfaiye aradık. İtfaiye de geldi. Neden çıktığı hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Ardından ortalık bayağı bir kalabalık oldu. Camlar falan patlamaya başladı. Zaten üst katta yandı. Ölü ya da yaralı yok. Yatalak bir kadın vardı. Güçlükle indirdiler" dedi.