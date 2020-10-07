Ankara’da komşu kavgası kanlı bitti: 1’ i ağır 3 yaralı
ANKARA’NIN MAMAK İLÇESİNDE KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMADA ELİNE POMPALI TÜFEK ALAN ZANLI 1’İ AĞIR OLMAK ÜZERE TOPLAM 3 KİŞİYİ YARALADI. OLAYA İLİŞKİN YAPILAN İNCELEME KAPSAMINDA KAÇAN SİLAHLI SALDIRGAN İLE BİRLİKTE TOPLAM 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Ankara’nın Mamak ilçesinde komşular arasında çıkan tartışmada eline pompalı tüfek alan zanlı 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişiyi yaraladı. Olaya ilişkin yapılan inceleme kapsamında kaçan silahlı saldırgan ile birlikte toplam 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesi Bahçeler Üstü Mahallesi 279. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada çıkan arbedede evindeki pompalı tüfeği alan Mustafa A. önce S.K. isimli kadını kaçmaya çalışırken sırtından yaraladı. Daha sonra da R.B ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi daha tüfek ile yaralayan silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine suç mahalline çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırırken sırtından vurulan S.K. isimli kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şüphelinin evinde uyuşturucu bulundu
Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede pompalı tüfekle toplam 12 el ateş edildiğini tespit etti. Öte yandan saldırganın evinde yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri yaptığı arama sonucunda 3 kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin inceleme kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.
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