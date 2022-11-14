Ankara’da kokutan şüpheli çanta ihbarı

Başkentte yol kenarına bırakılan şüpheli çanta vatandaşların korkmasına neden oldu. İhbar üzerine gelen polsilerin fünye ile patlattığı çantanın içerisinden kıyafet çıktı.

Olay, Çankaya ilçesi Kurtuluş semtinde meydana geldi. Yol kenarında terk edilmiş vaziyette bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktı. Olay vatandaşların büyük panik yaşamasına neden oldu.