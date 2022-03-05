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Ankara’da kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs gözaltına alındı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 05.03.2022, 02:49
Ankara’nın Çankaya ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs gözaltına alındı.
Olay Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü Ö.Ö., kendisine korna çalarak uyarıda bulunan 06 BJ 5854 plakalı aracın sürücüsüne otomobilinin bagajından çıkardığı çekiçle saldırdı. Saldırgan şahıs Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.