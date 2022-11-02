Ankara’da kayıp gencin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Eymir Gölü civarında kaybolan 19 yaşındaki üniversite ikinci sınıf öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’da kendisinden iki gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Çankaya ilçesinde bulunan Eymir Gölü’nün kenarındaki bir restoranın arka kısmında kendini asarak yaşamına son verdiği belirlenen Demirtaş’ın cesedinin otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü öğrenildi.