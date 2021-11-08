Ankara’da kayıp 15 yaşındaki lise öğrencisi genç kız bulundu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde evden ’Okula gidiyorum’ diyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi genç kız bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle sorunları olan 15 yaşındaki lise öğrencisi K.Y., 5 Kasım Cuma günü evden ’Okula gidiyorum’ diyerek çıktı. Okulda derslerine giren K.Y., öğretmeninin karantinada olmasından dolayı öğleden sonra dersin boş olmasını fırsat bilerek okuldan ayrıldı. Babası cuma namazı sonrası almaya geldiği kızının okuldan çıktığını öğrenince aradı ancak ulaşamadı. Kızlarından haber alamayan aile, durumu hemen polise bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Büro ekipleri, genç kızın bulunması için harekete geçti. Polis ekipleri, K.Y.’nin okuldan çıktığı esnadan itibaren tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. K.Y.’nin en son bir otobüs işletmesine ait bilet satış yerine giderek, Mersin’e gitmek üzere bilet almak istediği ortaya çıktı. Ancak genç kıza aşı olmadığı için bilet satışı yapılmadığı belirlendi.

Şehrin giriş ve çıkışlarında önlem alınırken, ilçede K.Y.’nın bulunması için seferber olan polis ekipleri genç kızın yerini tespit etti. Gülveren Mahallesi’nde 36 yaşındaki S.K’ya ait evde kaldığı belirlenen genç kız sağ salim bulundu. Ekipler S.K’yı gözaltına alırken, K.Y. sağlık raporu sonrası Ankara Çocuk İzleme Merkezi’ne (ÇİM) gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.