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Ankara’da kaybolan çoban ve koyunlar drone ile bulundu
ANKARA'DA ARAZİDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARI OTLATTIĞI SIRADA KAYBOLAN ÇOBAN VE SÜRÜSÜ, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN DRONE İLE YERİ TESPİT EDİLEREK BULUNDU.
Asayiş 09.11.2020, 19:04
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Ankara’da arazide küçükbaş hayvanları otlattığı sırada kaybolan çoban ve sürüsü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından drone ile yeri tespit edilerek bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Kesiktaş Mahallesi’nde O.G.G.’ye ait 55 adet küçükbaş hayvanın ve çobanın kaybolduğu ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarmanın drone ile yaptığı araştırmada çobanın koyunlarla birlikte bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi. Bulunan küçükbaş hayvanlar sahibi O.G.G.’ye eksiksiz olarak teslim edildi.