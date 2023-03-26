Ankara’da kavgayı ayırmaya çalışan polise bıçaklı saldırı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde kavga eden gruba müdahale eden polise bir kişi bıçakla saldırarak yaraladı. Saldırgan ise yaralanan polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye gezen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru M.Y. ve K.B., kavga eden bir grubu ayırmak istedi. Kavga eden grupta yer alan B.Y. polis memuru M.Y.’ye elinde bulunan bıçakla saldırarak, polis memurunu omzundan yaraladı. Yaralı polis ise beylik tabancası ile B.Y.’yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis ve zanlının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili olarak 1 kişiyi daha gözaltına aldığı öğrenildi.