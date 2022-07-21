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Ankara’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, hayatını kaybetti

Ankara’nın Mamak ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 21.07.2022, 07:18
Ankara’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, hayatını kaybetti

Ankara’nın Mamak ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza saat 02.00 sıralarından Mamak İlçesi 19 Mayıs Bulvarı Mamak Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin C. B.’ye (25), Kayaş istikametinde seyir halinde olan ve henüz kimliği belirlenmeyen şahsın kontrolündeki otomobil çarptı. Aracın çarpması sonucu Hüseyin C.B. metrelerce savrulurken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yayanın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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