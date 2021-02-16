Ankara’da kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: 2 yaralı

Ankara’da etkili olan kar yağışı kazalara neden oldu. Meydana gelen kazalarda 2 kişi yaralandı.

Ankara’da etkili olun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 4 araçta da maddi hasar meydana geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilirken polis ekipleri de olay yerinde çalışmalarını sürdürdü.