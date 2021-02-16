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Ankara’da kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: 2 yaralı
Ankara’da etkili olan kar yağışı kazalara neden oldu. Meydana gelen kazalarda 2 kişi yaralandı.
Asayiş 16.02.2021, 05:52
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Ankara’da etkili olan kar yağışı kazalara neden oldu. Meydana gelen kazalarda 2 kişi yaralandı.Ankara’da etkili olun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 4 araçta da maddi hasar meydana geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilirken polis ekipleri de olay yerinde çalışmalarını sürdürdü.