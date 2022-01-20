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Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe’deki Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi.
Ankara’da kamyonun ezdiği kadın hayatını kaybetti
Ankara’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Asayiş 20.01.2022, 17:33
Ankara’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 54 LE 478 plakalı kamyon, Ankara’nın Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi’nden Dışkapı istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.D.’ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri kamyonun çarptığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.D.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şoför M.K. ise gözaltına alındı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.