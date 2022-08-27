Ankara’da kamyon cayır cayır yandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde seyir halinde olan kamyonun cayır cayır yandığı an kameralara yansıdı.

Polatlı-Malıköy istikametinde seyir halinde olan kamyon cayır cayır yandı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.