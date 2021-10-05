Ankara’da kaçakçılık suçundan bir haftada 18 kişi gözaltına alındı

Başkent’te sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 27 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 17 bin 80 adedi dolu olmak üzere toplam 267 bin 80 makaron, 128 bin 880 adet tıbbı ilaç, 57 bin 924 kilogram tütün, bin 54 adet muhtelif/elektronik eşya, 590 paket kaçak sigara, 80 adet cep telefonu ve 4 adet tarihi eser/sikke ele geçirildi.