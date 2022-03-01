Ankara’da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Ankara’da kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşılan 2 şüpheli yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, 5 adet sikke ve kazı yapmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nallıhan ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işleme başlatıldığı belirtildi. Şahısların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 5 adet sikke ile birer adet el dedektörü, çapa, keser ve el feneri ele geçirildi. Bahse konu olayda ele geçirilen tarihi eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındığı ifade edildi.