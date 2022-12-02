Ankara’da jandarma 8 hırsızlık olayını aydınlattı

Ankara’da meydana gelen 8 hırsızlık olayı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması ile aydınlatıldı.

Ankara İl Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timleri, 21-28 Kasım tarihleri arasında Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayını yürüttüğü titiz çalışma ile aydınlattı. Meydana gelen olaylarda 10 şüpheli şahıs tespit edilerek, haklarında adli işlem başlatıldı. Olaylarla ilgili 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.