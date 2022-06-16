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Ankara’da izinsiz temizlik maddesi üreten şahıs yakalandı

Ankara’da izinsiz temizlik maddesi üretimi yapan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Asayiş 16.06.2022, 09:47
Ankara’da izinsiz temizlik maddesi üreten şahıs yakalandı

Ankara’da izinsiz temizlik maddesi üretimi yapan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 9 Haziran’da Ö.Ş. adlı şahsın izinsiz temizlik maddesi üretimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada 190 litre sıvı kimyasal solüsyon, 1 ton 600 kilogram deniz tuzu ve 7 bin adet kalıp temizlik malzemesi ele geçirildi. Malzemelerine el konulurken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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