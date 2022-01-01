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Karşı şeride geçip aracın üzerine devrilen otobüs zincirleme kazaya neden oldu: Çok sayıda yaralı var
Ankara’da İstanbul yolu Batıkent girişinde, karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrilen EGO otobüsüne kendi şeridinde giden araçlar çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ankara’da İstanbul yolu Batıkent girişinde, karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrilen EGO otobüsüne kendi şeridinde giden araçlar çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Asayiş 01.01.2022, 21:10
Ankara’da İstanbul yolu Batıkent girişinde, karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrilen EGO otobüsüne kendi şeridinde giden araçlar çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.