Ankara’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Başkentte iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Yakacık semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Şahin ile arasında alacak verecek meselesi olan Mustafa A., İbrahim A. ve Mehmet A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. Olayda, Murat Şahin hayatını kaybederken bıçaklanan Mustafa A. ile İbrahim A.’nın ağır yaralandığı, diğer yaralı Mehmet A.’nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.