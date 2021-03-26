Ankara’da hurdalık alanda yangın

Ankara’da Ayyıldız Sanayi Sitesi’nde hurdalık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi OSTİM Ayyıldız Sitesi 1125 Sokak’ta hurdalık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Yangının hurda parçalarken izolasyon maddelerinin tutuşması sonucu başladığı öğrenildi.