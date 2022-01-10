Ankara’da hırsızlık şüphelisi evine gelen polis ekiplerinden kaçmak isterken apartman boşluğuna sıkıştı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerini fark eden hırsızlık şüphelisi, evin banyosunun mazgalını sökerek kaçmak istedi. Durumu fark eden polis ekipleri hırsızlık şüphelisinin havalandırma boşluğuna sıkıştığını fark etti. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda şüpheli boşluktan kurtarılırken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre 5 katlı bir apartmanda oturan hırsızlık şüphelisi T.C.’nin evini polis ekipleri tespit etti. Gözaltına almak için evine gelen polis ekiplerini fark eden hırsızlık şüphelisi T.Ç. banyo mazgalını sökerek havalandırma boşluğundan kaçmak istedi. Eve giren polis ekipleri T.C.’nin havalandırma boşluğunda sıkıştığını fark etti. Polis ekipleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen itfaiye erleri hırsızlık şüphelisinin de babasını yanına alarak çatıya çıktı. Havalandırma boşluğunda sıkışan şüpheli T.C.’yi kurtarma çalışmalarına başlarken polis ekipleri ise ikna çalışmalarına devam etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi T.C. havalandırma boşluğundan kurtarılarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Bina olarak şikayetçiyiz kendisi için imza toplayıp binadan attırmayı düşünüyoruz"

Bina olarak hırsızlık şüphelisinden şikayetçi olduklarını ve apartmanda imza toplayacaklarını ifade eden yönetici Dursun Üngör, “Daha önce hırsızlık sabıkası vardı şahsın. Su saatleri çalışıyordu, bizimde daha önce su saatlerimizi çalmaya teşebbüs etti. Gece saat 4:00 de yakalamıştık. Havalandırma boşluğuna banyo penceresinin araya sıkışmış, orada polis arkadaşlar yakaladı. Bina olarak şikayetçiyiz kendisi için imza toplayıp binadan attırmayı düşünüyoruz. Herkes tedirgin” dedi.

"Bizim binada da 1 yıl önce ben yakalamıştım şikayetçi olmadık komşumuz diye"

Apartmanda herkesin tedirgin olduğunu belirten Üngör, “Bu binada yaşıyor. Banyo penceresinden mazgalı sökmüş polis içeri girince direk oradan yukarı kaçmış yukarıya çatıya çıktılar itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Banyo penceresinin havalandırma boşluğu var sıkışmış. Bizim binada da 1 yıl önce ben yakalamıştım şikayetçi olmadık komşumuz diye. Ama artık herkes tedirgin” diye konuştu.