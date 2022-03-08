Ankara’da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 7 kişi yakalandı

Başkent’te, şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen 5 farklı hırsızlık olayının şüphelileri Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, Gölbaşı’nda ve Bala’da bulunan hobi bahçelerinden malzeme çaldığı tespit edilen 2 şüpheli Mamak’ta yakalandı. Yenimahalle’deki Hurdacılar Sitesi’nden malzeme çaldığı belirlenen bir kişi de yine JASAT ekiplerince yakalandı. Sincan’da bir işletmeye ait 200 kilogramlık hurda bakır malzemesini çaldığı saptanan şüpheli de ekiplerce yakalandı. JASAT ekiplerince, Polatlı’daki bir çimento fabrikasından kablo çaldığı belirlenen 2 şahıs Manisa’daki şüpheli bir aracın incelenmesi üzerine tespit ederek yakaladı. Polatlı’daki bir evde hırsızlık yaptığı belirlenen bir şüpheli yine JASAT ekiplerince yakalandı.