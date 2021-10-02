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Ankara’da hırsızlar yürüme engelli vatandaşın akülü sandalyesine göz koydu

Ankara’nın Haymana ilçesinde hırsızlar, engelli kızı ile birlikte yaşayan yürüme engelli Burhanettin Özden’in akülü sandalyesini çaldı.

Asayiş 02.10.2021, 08:02
Ankara’da hırsızlar yürüme engelli vatandaşın akülü sandalyesine göz koydu

Ankara’nın Haymana ilçesinde hırsızlar, engelli kızı ile birlikte yaşayan yürüme engelli Burhanettin Özden’in akülü sandalyesini çaldı.

Ankara’nın Haymana ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki yürüme engelli Burhanettin Özden’in, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından hediye edilen akülü sandalyesi hırsızlar tarafından çalındı. Cami tuvaletine bakarak kendi gibi engelli olan kızına bakan Özden, sandalyesi çalınınca eve mahkum oldu.

Akülü sandalyesinin bulunması için vatandaşlardan yardım isteyen Özden, “Sağ olsun PolatlıBelediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya hediye olarak bana elektrikli engelli araba vermişti. Ancak onu evimin önünden çaldılar. Eve sığmadığı için mecburen bahçede muhafaza ediyordum. Birkaç gün önce evde torunum varken, onu kandırarak götürmüşler. Arabamı hurdacıların aldığını düşünüyorum. Emniyete de haber verdim. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Gören, duyan bilen varsa lütfen yardımcı olsunlar” dedi.

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