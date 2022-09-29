Ankara’da hafif ticari araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Oymaağaç Mahallesi’nde Nallıhan-Eskişehir Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nallıhan istikametinden Eskişehir istikametine giden 06 FK 259 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nallıhan ilçesi Kuruca Mahallesi nüfusuna kayıtlı sürücü İzzettin Beydili’nin (71) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hüseyin Gültekin ise, yapılan ilk müdahalenin ardından Nallıhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.