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Sağlık Bakanı Koca: “Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti”
Sağlık Bakanı Koca, “Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum.
Ankara’da güpegündüz cep telefonu çalan hırsız kamerada
Ankara Altındağ ilçesinde park halindeki arabadan cep telefonu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.
Asayiş 18.11.2021, 21:12
Ankara Altındağ ilçesinde park halindeki arabadan cep telefonu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Altındağ Samanpazarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş ticari aracını yol kenarına park etti. Vatandaş, sinyallerini açık bırakarak kısa süreliğine arabanın yanından ayrıldı. Bu sırada arabanın yanına yaklaşan hırsızlık zanlısı önce arabanın açık penceresinden içine baktı. Ön koltukta unutulan cep telefonunu gözüne kestiren zanlı, etrafı kolaçan ettikten sonra telefonu çalarak kayıplara karıştı.
Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamaralarına yansıdı.