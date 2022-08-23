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Ankara’da gençler arasında tekme tokatlı kavga kamerada

Ankara’da bir kafede bir grup genç arasında tekme tokatlı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Asayiş 23.08.2022, 17:54
Ankara’da gençler arasında tekme tokatlı kavga kamerada

Ankara’da bir kafede bir grup genç arasında tekme tokatlı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesine Bağlı Kızılırmak Caddesi’ndeki bir kafede meydana gelen olayda, bir grup genç henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından anbean kayda alındı. Kavga, çevredeki esnafın araya girmesiyle yatıştırılırdı.

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