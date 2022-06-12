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Ankara’da gecekonduda yangın

Ankara’nın Altındağ İlçesinde etkili olan sağanak yağışa rağmen bir gecekondu da yangın çıktı.

Asayiş 12.06.2022, 21:23
Ankara’da gecekonduda yangın

Ankara’nın Altındağ İlçesinde etkili olan sağanak yağışa rağmen bir gecekondu da yangın çıktı.

Yangın, Ankara’nın Altındağ İlçesi Feridun Çelik Mahallesi 4 Cadde’deki gecekondu da meydana geldi. Henüz nedeni belirlenmeyen bir nedenle Eski Şehitler Parkı’nın kenarında bulunan gecekonduda etkili olan yağmura rağmen yangın çıktı. Yangın maddi hasarla atlatıldı.

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