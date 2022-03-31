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Ankara’da gecekondu yangını korkuttu
Ankara’nın Çankaya ilçesinde çıkan gecekondu yangını korkuttu.
Asayiş 31.03.2022, 23:22
Ankara’nın Çankaya ilçesinde çıkan gecekondu yangını korkuttu.
Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinin Boztepe Mahallesi’ndeki 293. Sokak üzerinde bulunan gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.