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Ankara’da gecekondu yangını

ANKARA'NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDEKİ GECEKONDU İDDİAYA MADDE BAĞIMLILARI TARAFINDAN YAKILDI. ALEV ALEV YANAN GECEKONDU KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Asayiş 07.10.2020, 08:14
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Ankara’da gecekondu yangını

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki gecekondu iddiaya madde bağımlıları tarafından yakıldı. Alev alev yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Ankara’nın Keçiören ilçesi Güzelyurt Mahallesi Kanlıca Sokak’ta meydana geldi. Şaban K.’ya ait gecekondu, 1 ay önce kiracısı tarafından boşaltıdı. Bir süredir kullanılmayan gecekonduda sabaha karşı iddiaya göre madde bağımlıları tarafından yakıldı. Alevlerin metrelerce yükselerek bütün gecekonduyu sarması üzerine olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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