Ankara’da freni boşalan TIR park halindeki 3 araca çarptı

Ankara’da freni boşalan TIR kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarptı, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay dün gece saat 22.30 sıralarında Ankara, Pursaklar İlçesi, Merkez Mahallesi, Şehit Salim Akgül Caddesin üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ş. kontrolündeki 06 COJ 677 plakalı kömür yüklü TIR’ın henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü freni boşaldı. Freni boşalarak kontrolden çıkan TIR, park halindeki 06 BP 751, 06 BVR 311 ve 06 CGH 481 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken gaz kaçağı şüphesi ile güvenlik önlemi alındı. Kazadan sonra etrafa saçılan kömürler başka bir tıra yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada hasar gören araç sahibi Abdülkadir Gümüş maddi hasarları olduklarını ve mağdur olduklarını belirtti.