Ankara’da eski eşini ağır yaralayarak başında bekleyen şahısın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yol ortasında eski eşi Pelin Ceylan’a kurşun yağdırarak ağır yaralayan ve kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da ateş eden Mehmet E.,’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın eski eşini yaraladıktan sonra kafasına silah dayadığı görülürken, etraftaki vatandaşlar ise “Yapma, erkeksen kendini öldür” diyerek tepki gösterdi.

Olay, dün Çankaya ilçesi Hoşdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet E. (55), boşandığı eşi Pelin Ceylan’ın (47) ikamet ettiği apartmanın önüne geldi. Eski eşi ile burada tartışmaya başlayan Mehmet E., yanındaki silahla Pelin C.’ye iki el ateş etti. Bununla da yetinmeyen saldırgan, yaraladığı Pelin C.’nin başında tehdit ve küfürler savurmaya başladı. Şahsın daha sonra silahı kendi kafasına dayadığı görülürken çevredeki bir kadın ise “Yapma, erkeksen kendini öldür” diyerek tepki gösterdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine Mehmet E. kaçtı. İki sokak ötede kıskıvrak yakalanan saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan Pelin C.’nin ise durumunun ağır olduğu ve hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi. Korku dolu o anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.