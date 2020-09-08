Ankara’da elektrik direğine otomobil çarptı: 2 yaralı

Ankara’da hızını alamayan otomobilin elektrik direğine çarptı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralanırken yol kenarında bekleyen büfe sahibi de ölümden döndü.

Kaza, gece yarısı Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Kordonboyu Caddesi’nde meydana geldi. U.A. idaresindeki 06 TRA 20 plakalı otomobil, caddesi üzerinde seyrederken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü U.A. ve yolcu İ.P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı elektrik akımını kesti. Daha sonra gelen elektrik arıza ekipleri ise tamir çalışmalarına başladı.

Büfe sahibi ölümden döndü

Kaza mahallinin yakınında dükkanı olan kişi, kaza anında kaldırımda olduğunu ve aracın dönerek üzerine doğru geldiğini belirtti. Otomobilin direğe çarpması sayesinde ölümden döndüğünü söyleyen dükkan sahibi, kırılan camlardan dolayı vücudunda hafif sıyrıklar olduğunu ifade etti.