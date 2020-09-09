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Ankara’da durağa giden kadına halk otobüsü çarptı

ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE OTOBÜS DURAĞINA GİTMEK İÇİN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA HALK OTOBÜSÜ ÇARPTI.

Asayiş 09.09.2020, 07:48
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Ankara’da durağa giden kadına halk otobüsü çarptı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde otobüs durağına gitmek için karşıya geçmeye çalışan kadına halk otobüsü çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi Sıhhiye Köprüsünün altında meydana geldi. İşe gitmek için yolun karşısındaki otobüs durağına gitmeye çalışan Zeynep M.’ye Berkan S. Yönetimindeki 06 EJN 97 plakalı 114-415 hat numaralı halk otobüsü, Sıhhiye Köprüsü altında çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yerde hareketsiz kalan kadın, gözyaşları içerisinde 112 Acil Servis Ekiplerinin gelmesini bekledi. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu talihsiz kadın, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan otobüs sürücüsü ise yaralı kadının başından bir an olsun ayrılmadı.

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