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Ankara’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı

Ankara’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. Uzun süren kovalama sonucunda sürücü yakalandı.

Asayiş 06.10.2021, 00:23
Ankara’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı

Ankara’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. Uzun süren kovalama sonucunda sürücü yakalandı.

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi John F. Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Trafik polis ekipleri asayiş uygulaması esnasında A.G.M’nin kullandığı 06 YA 8084 plakalı otomobile ’dur’ ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü, otomobilini dubaları da yıkarak uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine sürüp Güvenlik Caddesi’ne doğru kaçtı. Polis ekipleri Güvenlik Caddesi üzerinde bulunan uygulamada sürücüye tekrar ’dur’ ihtarında bulundu. İhtarlara uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçma devam etti. Uzun süren kovalamalar sonucunda polis ekipleri A.G.M.’yi Yenimahalle ilçesinde yakaladı.

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