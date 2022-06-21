Ankara’da dolmuş ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesi’nde dolmuş ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada dolmuş içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 22.30’da Sincan ilçesi Maraşal Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve Mustafa D. yönetimindeki 06 J 1664 plakalı dolmuş, karşı şeritten gelen Aydın K. idaresindeki 06 COZ 630 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu dolmuşta bulunan 2 yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.