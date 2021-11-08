Ankara’da dolandırıldığı iddiasıyla 2 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Ankara’nın Mamak ilçesinde dolandırıldığı iddiasıyla 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan Sinan Bayat, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mamak’ın Demirlibahçe semtinde yaşanan olayda Bayat, dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçen arkadaşlarından birini öldürüp diğerini de yaralamıştı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Bayat, kendisini dolandıran şahsı da bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayat, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 2 kez ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşı Hicabi Çınar (61) ile birlikte emlak işine giren Bayat’ın, bir süre sonra arkadaşının kendisini dolandırdığı gerekçesiyle ortaklıktan ayrıldığı öğrenildi. Arkadaşları ile bir araya gelen ve bu durumu onlara anlattıktan sonra kendisiyle dalga geçilmesi üzerine sinirlenen Bayat, arkadaşlarına silahla ateş etti. Olayda Mürsel Acar hayatını kaybederken, Erdoğan Çakmak ise ağır yaralandı. Emniyet tarafından yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Bayat, kendisini dolandıran şahsı da bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti.