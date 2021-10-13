banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ’ı görüştü
Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ’ı görüştü
ALES sonuçları açıklandı!
ALES sonuçları açıklandı!

Ankara’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı: 1 ölü

Ankara’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle önce refüje ardından uyarı levhasına çarparak durabildi. Kazada sürücüsü yaşamını yitirdi.

Asayiş 13.10.2021, 01:46
Ankara’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı: 1 ölü

Ankara’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle önce refüje ardından uyarı levhasına çarparak durabildi. Kazada sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza saat 00.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarında istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ü. kontrolündeki 06 BIY 735 plakalı otomobil, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinden Kızılay’a seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil uyarı levhalarınada çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1