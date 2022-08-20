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Ankara’da devriye gezen bekçilere satırlı saldırı girişimi
Ankara’nın Çankaya ilçesinde, sarhoş olduğu iddia edilen 2 kişi devriye gezen çarşı mahalle bekçilerine satırla saldırı girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
Asayiş 20.08.2022, 02:19
Ankara’nın Çankaya ilçesinde, sarhoş olduğu iddia edilen 2 kişi devriye gezen çarşı mahalle bekçilerine satırla saldırı girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olay saat 01.10 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesinde meydana geldi. Sarhoş olduğu iddia edilen 2 kişi devriye gezen Çarşı Mahalle Bekçi ekiplerine satır çekti. Kendini korumaya alan ekipler takviye ekip istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırı girişiminde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.