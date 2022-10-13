Ankara’da DEAŞ’a operasyon: 14 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 14 şahıs yakalandı.