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Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 9 Iraklı yakalandı.
Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 9 Iraklı yakalandı.
Asayiş 13.01.2022, 11:06
Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 9 Iraklı yakalandı.