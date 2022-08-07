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Ankara’da davullu zurnalı yolculuk gülümsetti

Ankara’da dolmuş içerisinde bulunan davulcu ve zurnacının şovu yolculara keyifli anlar yaşattı.

Asayiş 07.08.2022, 22:29
Ankara’da davullu zurnalı yolculuk gülümsetti

Ankara’da dolmuş içerisinde bulunan davulcu ve zurnacının şovu yolculara keyifli anlar yaşattı.

Ankara’da Keçiören, Demet ve Ostim hattında yolcu taşıyan bir dolmuşa binen davul ve zurnacı ekibi yolculara keyifli anlar yaşattı. Yolculuk esnasında tokmağını davula vuran davulcuya zurnacı karşılık verdi. Dolmuş içerisinde davulcu ve zurnacının çaldığı Ankara oyun havası yolculuk yapan vatandaşları gülümsetti.

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