Ankara’da çeşitli suçlardan aranması bulunan 302 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-9 Ekim tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 302 kişi yakalandı.

Ankara’da haklarında çeşitli suçlardan ötürü kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Ü.Ö., C.Ü., M.D., K.E., S.A., K.K. ve G.U. adlı şahıslar Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında yakalandı. Ayrıca; Yol Kontrol Noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde de çeşitli suçlardan aranan 295 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlatıldı.