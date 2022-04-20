Ankara’da çeşitli suçlardan aranması bulunan 256 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13-19 Nisan 2022 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 256 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan R.S. isimli şahsı, Etimesgut ilçesinde yakaladı. Hakkında adli işlemler başlatılan şahıs Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bir diğer olayda ise, yine “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranan F.S. isimli bir şahıs Etimesgut’ta yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sincan’da da “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranan ve 7 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Şereflikoçhisar, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Haymana, Yenimahalle ve yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde yapılan çalışmalar sonucunda ise çeşitli suçlardan aranması olduğu belirtilen toplam 253 kişi yakalanarak gözaltına alındı.