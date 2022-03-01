Ankara’da çeşitli suçlardan aranması bulunan 236 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-28 Şubat 2022 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 236 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Kasten Öldürme” suçundan aranan ve hakkında 50 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Tutuklanan şahıs Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Bir diğer olayda ise, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalanarak gözaltına alındı. B.A. tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak Yol Kontrol Noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde yapılan çalışmalar sonucunda ise çeşitli suçlardan aranması olduğu belirtilen toplam 234 kişi yakalanarak gözaltına alındı.