Ankara’da çeşitli suçlardan aranan 278 kişi yakalandı

Ankara’da 18-24 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan hakkında aranma kararı bulunan 278 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda işledikleri suçlar nedeniyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K., M.K., E.Ç., S.K. ve T.K. yakalanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalarca ayrıca çeşitli suçlardan aranması bulunan 273 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.