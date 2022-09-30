Ankara’da çeşitli suçlardan aranan 266 kişi yakalandı

Ankara’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerini önlemeye yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 266 kişi yakalandı.

Söz konusu çalışmalarda “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)” suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. Yenimahalle’de yakalanarak cezaevine gönderildi. Taksirli yaralama suçundan 6 yıl 3 kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. ise Çubuk’ta yakalanarak gözaltına alındı. Ruhsatsız silah taşıma suçundan aranan H.A. Etimesgut’ta, evrakta sahtecilik suçundan aranan R.G. ise Çamlıdere’de yakalandı. R.G.’nin cezaevine gönderildiği belirtildi. Ayrıca; Yol Kontrol Noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 262 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.