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Ankara’da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 16 yabancı uyruklu şahsa yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 15 şahıs yakalandı.

Ankara’da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 16 yabancı uyruklu şahsa yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 15 şahıs yakalandı.

Asayiş 27.07.2022, 09:48
Ankara’da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 16 yabancı uyruklu şahsa yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 15 şahıs yakalandı.

Ankara’da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 16 yabancı uyruklu şahsa yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 15 şahıs yakalandı.

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