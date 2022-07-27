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Bakan Yanık: "Gerek eğitim gerekse girişimcilik noktasında tüm tarafların desteğini alarak kadınların girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmak üzere politikalar geliştirmeliyiz”
Ankara’da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 16 yabancı uyruklu şahsa yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 15 şahıs yakalandı.
Ankara’da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 16 yabancı uyruklu şahsa yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 15 şahıs yakalandı.
Asayiş 27.07.2022, 09:48
Ankara’da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 16 yabancı uyruklu şahsa yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 15 şahıs yakalandı.