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Ankara’da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı.
Ankara’da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı.
Asayiş 25.04.2022, 11:00
Ankara’da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı.