banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Ordu Şehir Hastanesi için devlet seferber oldu
Ordu Şehir Hastanesi için devlet seferber oldu
Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Rusya doğalgaz akışını yarın kesecek!
Rusya doğalgaz akışını yarın kesecek!

Ankara’da çatı katı yangını korkuttu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Asayiş 30.05.2022, 22:12
Ankara’da çatı katı yangını korkuttu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi’ndeki bir evin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatı katının yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangında evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yorumlar (0)
24°
açık