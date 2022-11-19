Ankara’da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren zanlı intihar etti

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren katil zanlısı Yaşar Ç. içinde bulunduğu LPG’li otomobili patlatarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Yuva Köyü Mahallesinde yaşayan 37 yaşındaki Yaşar Ç, aralarında boşanma davası olan 38 yaşındaki eşi Zülfü Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşar Ç. eşi Zülfü Ç.yi birden fazla yerinden bıçaklayarak öldürüp sevk ve idaresindeki araçla olay yerinden kaçtı. Tartışmayı duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zülfü Ç.nin öldüğü belirlenirken polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yenimahalle İlçesi Yuva Köyü mevkiinde boş bir arazide otomobil içerisinde patlama bilgisi alan polis ekipleri katil zanlısı Yaşar Ç.nin içinde bulunduğu LPG’li otomobili patlatarak intihar ettiğini belirledi. LPG’li aracın patlaması ile beraber araç ve içerisinde bulunan katil zanlısı Yaşar Ç. yandı. Katil zanlısı Yaşar Ç.nin ve karısı Zülfü Ç.nin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.